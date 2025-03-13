Под Ростовом потушили пожар на месте падения беспилотника

В Ростовской области потушили пожар на месте падения беспилотника. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось поздним вечером 12 марта.
— Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Он также отметил, что из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал. Напомним, что всего было уничтожено пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия никто не пострадал.