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Под Ростовом потушили пожар на месте падения беспилотника

В Шолоховском районе спасатели ликвидировали ландшафтный пожар после падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области потушили пожар на месте падения беспилотника. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось поздним вечером 12 марта.

— Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Он также отметил, что из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал. Напомним, что всего было уничтожено пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия никто не пострадал.