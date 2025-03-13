Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске

Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 «квадратах». По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек).
«В результате пожара погибли 5 человек: две женщины и трое мужчин, личности троих из которых установлены. Еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.
Также прокуратура установила, что второй этаж производственного здания переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду. Собственником помещений на втором этаже является уроженец Благовещенска, 1966 года рождения. Он арестован.
«На месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор города Дмитрий Самарин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.