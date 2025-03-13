В Иркутской области задержали пришедшего в больницу с оружием мужчину

«В Шелехове полицейские задержали мужчину, который пришел с охолощенным оружием в медицинское учреждение. Инцидент произошел в приемном отделении Шелеховской больницы. В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Шелеховскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пришел в районную больницу и демонстрировал там предмет, конструктивно схожий с автоматом», — говорится в сообщении.