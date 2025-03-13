В Иркутской области задержали пришедшего в больницу с оружием мужчину

«В Шелехове полицейские задержали мужчину, который пришел с охолощенным оружием в медицинское учреждение. Инцидент произошел в приемном отделении Шелеховской больницы. В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Шелеховскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пришел в районную больницу и демонстрировал там предмет, конструктивно схожий с автоматом», — говорится в сообщении.
Полиция установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснить причину своего поступка не смог. «В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что в руках у задержанного находилось охолощенное оружие. В настоящий момент оно изъято и отправлено на экспертизу», — пояснили в полиции.
По данному факту прокуратура региона и СУ СК РФ по Иркутской области проводят проверку.