Житель Хабаровского края отправился в колонию за убийство тещи

Как сообщили в прокуратуре региона, 21-летний мужчина из поселка Березового часто конфликтовал с тещей, которая критиковала его за агрессивное поведение — в состоянии алкогольного опьянения зять становился неадекватным. Очередная ссора в ноябре 2024 года привела к трагедии. Зять схватился за нож, рассек пожилой женщине лицо, шею и руки, нанес два удара в области груди и живот. На крики жертвы подоспел сосед, который выбил нож из рук агрессора. Потерпевшая скончалась до приезда медиков, а злоумышленник попытался скрыться, но был пойман полицейскими и заключен под стражу.