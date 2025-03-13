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Житель Хабаровского края отправился в колонию за убийство тещи

Житель Солнечного района Хабаровского края отправился в колонию строгого режима за убийство своей тещи. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Источник: AP 2024

Как сообщили в прокуратуре региона, 21-летний мужчина из поселка Березового часто конфликтовал с тещей, которая критиковала его за агрессивное поведение — в состоянии алкогольного опьянения зять становился неадекватным. Очередная ссора в ноябре 2024 года привела к трагедии. Зять схватился за нож, рассек пожилой женщине лицо, шею и руки, нанес два удара в области груди и живот. На крики жертвы подоспел сосед, который выбил нож из рук агрессора. Потерпевшая скончалась до приезда медиков, а злоумышленник попытался скрыться, но был пойман полицейскими и заключен под стражу.

Солнечный районный суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.