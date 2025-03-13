15 пожаров произошло на Среднем Урале, погиб один человек

В Каменске-Уральском на улице Алюминиевая горело подсобное помещение на первом этаже пятиэтажки на площади 30 «квадратов». Самостоятельно эвакуировались 60 человек, еще одного спасатели вывели из дома при помощи спасустройств. В тушении огня участвовали 11 пожарных и три единицы техники.