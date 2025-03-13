15 пожаров произошло на Среднем Урале, погиб один человек

В Свердловской области за минувшие сутки спасатели потушили 15 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе. В результате происшествий один человек погиб и один пострадал, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в Камышлове на улице Малогвардейская горела квартира на пятом этаже пятиэтажного дома на площади 16 квадратных метров. При тушении пожара был обнаружен погибший мужчина. Огонь потушили за 24 минуты 11 специалистов на трех спецмашинах.
В Каменске-Уральском на улице Алюминиевая горело подсобное помещение на первом этаже пятиэтажки на площади 30 «квадратов». Самостоятельно эвакуировались 60 человек, еще одного спасатели вывели из дома при помощи спасустройств. В тушении огня участвовали 11 пожарных и три единицы техники.
В городе Заречный на улице Попова огнем повреждены кровля и внутренняя отделка частного гаража на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили за 9 минут 8 огнеборцев на двух спецмашинах.
В Нижнем Тагиле на улице Сибирская горели частный жилой дом и надворные постройки на площади почти 200 «квадратов». На месте работали 11 специалистов МЧС и четыре единицы техники.
В Среднеуральске на улице Свердлова горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 10 квадратных метров. С огнем справились за 15 минут 7 специалистов на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге 12 марта на улице Пехотинцев сгорел легковой автомобиль огнем и повреждены два гаража на площади 20 «квадратов». Возгорание ликвидировали за полчаса 9 спасателей на двух единицах техники.