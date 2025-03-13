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Нижегородского генерала полиции Бережного арестовали до 9 мая

По решению Нижегородского районного суда, экс-глава управления на транспорте МВД по ПФО Александр Бережной заключен под стражу.

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемый просил о домашнем аресте, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 9 мая.

Напомним, генерал-майор МВД находится под подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями и мошеннических действиях. По версии следствия, Александр Бережной предположительно дал указание о приемке работ по ремонту полицейского здания, которые фактически не были выполнены. Кроме того, экс-руководителю управления вменяют в вину незаконную регистрацию служебного катера «Нептун 550», который он использовал в личных целях.