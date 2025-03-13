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Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней расследуют в Приморье

В Находке 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 17-летнюю девушку, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней было совершено 8 марта 2025 года в квартире дома по улице Малиновского.

Мужчина арестован, в следственном изоляторе ему предстоит пробыть минимум два месяца. Следователи работают со свидетелями, по делу назначены судебные экспертизы.

Некоторые источники утверждают, что насильником якобы является тренер по рукопашному бою: он вместе с друзьями отмечал праздник у себя дома, и к компании мужчин присоединилась компания девушек, одна из которых была несовершеннолетней — от неё единственной поступило заявление о противозаконных действиях.