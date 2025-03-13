Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней расследуют в Приморье

Некоторые источники утверждают, что насильником якобы является тренер по рукопашному бою: он вместе с друзьями отмечал праздник у себя дома, и к компании мужчин присоединилась компания девушек, одна из которых была несовершеннолетней — от неё единственной поступило заявление о противозаконных действиях.