Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней расследуют в Приморье

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней было совершено 8 марта 2025 года в квартире дома по улице Малиновского.
Мужчина арестован, в следственном изоляторе ему предстоит пробыть минимум два месяца. Следователи работают со свидетелями, по делу назначены судебные экспертизы.
Некоторые источники утверждают, что насильником якобы является тренер по рукопашному бою: он вместе с друзьями отмечал праздник у себя дома, и к компании мужчин присоединилась компания девушек, одна из которых была несовершеннолетней — от неё единственной поступило заявление о противозаконных действиях.