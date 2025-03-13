В Казахстане джип преградил путь пассажирскому поезду на перегоне «Медеу — Жетису»

«12 марта в 15:46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 — Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведётся расследование», — отмечается в сообщении КТЖ.