В Казахстане джип преградил путь пассажирскому поезду на перегоне «Медеу — Жетису»

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Машинисту пассажирского поезда чудом удалось избежать столкновения, сообщает пресс-служба «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».
«12 марта в 15:46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 — Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведётся расследование», — отмечается в сообщении КТЖ.
По информации компании, в январе-феврале 2025 года на железнодорожных переездах произошло четыре дорожно-транспортных происшествия из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Это создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги.
В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.