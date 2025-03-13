15-летняя девочка пострадала из-за автолюбителя: суд вынес приговор жителю Хабаровского края за превышение скорости

В ДТП пострадала 15-летняя девочка.
Как сообщает прокуратура региона, автолюбитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в дерево. В машине он находился не один. Девушка находилась на пассажирском сидении позади. В результате пассажирка получила тяжелые травмы: ушиб головного мозга, травмы головы и шеи.
Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил виновника ДТП к трем годам принудительных работ, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2,5 года.