В Уфе женщина оказалась под колесами автобуса.

Автобус сбил на пешеходном переходе женщину.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, рано утром 13 марта водитель, 1982 года рождения, за рулем автобуса «НефАЗ» ехал по улице Баландина. При повороте налево на улицу Ферина он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмой ноги доставили в медучреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали разбирательство.
Известно, что автобус двигался по маршруту № 167П (Уфимский ДОК — СТЦ «Мега»). В салоне находились два пассажира, никто из них не пострадал.