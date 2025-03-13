В Уфе женщина оказалась под колесами автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, рано утром 13 марта водитель, 1982 года рождения, за рулем автобуса «НефАЗ» ехал по улице Баландина. При повороте налево на улицу Ферина он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмой ноги доставили в медучреждение.