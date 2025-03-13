Норовирус выявлен у сотрудников пищеблока, где ели учащиеся СУНЦ УрФУ

На самом пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства: в неудовлетворительном санитарном состоянии содержатся помещения, инвентарь и оборудование, не соблюдается проточность технологических процессов, не соблюдаются условия хранения готовой продукции и сырья и т. д.