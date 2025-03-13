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Норовирус выявлен у сотрудников пищеблока, где ели учащиеся СУНЦ УрФУ

Норовирус обнаружен у большинства заболевших лицеистов Специализированного научно-учебного центра УрФУ, где острая кишечная инфекция выявлена у 34 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты ведомства обследовали пищеблок, отобрали пробы. У двух сотрудников столовой (организатор питания — ООО «Общественное питание») также выявлен норовирус.

На самом пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства: в неудовлетворительном санитарном состоянии содержатся помещения, инвентарь и оборудование, не соблюдается проточность технологических процессов, не соблюдаются условия хранения готовой продукции и сырья и т. д.

Была временно приостановлена деятельность ООО «Общественное питание». Будут проведены дополнительные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

«МК-Урал» ранее писал, что 27 учащихся СУНЦ УрФУ госпитализированы. Еще 4 человека находятся в изоляторе с неподтвержденными симптомами. Речь идет о массовом заболевании в общежитии для иногородних школьников (Екатеринбург, улица Данилы Зверева, 30).

Именно в общежитии зарегистрировано заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом.