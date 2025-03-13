Неизвестные подожгли велосипеды и снегокат в многоквартирном доме в Башкирии

В Башкирии неизвестные устроили пожар в подъезде дома в Янауле. Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, хулиганы подожгли детских велосипеда, один снегокат и два рулона линолеума.
Из задымленного здания пожарные вывели одного человек, еще четверо самостоятельно покинули дома. Пострадавших среди жильцов нет.
Дознаватель ведомства рассматривает версию с поджогом как основную, заключили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.