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Неизвестные подожгли велосипеды и снегокат в многоквартирном доме в Башкирии

Горели два детских велосипеда, один снегокат и два рулона линолеума.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии неизвестные устроили пожар в подъезде дома в Янауле. Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, хулиганы подожгли детских велосипеда, один снегокат и два рулона линолеума.

Из задымленного здания пожарные вывели одного человек, еще четверо самостоятельно покинули дома. Пострадавших среди жильцов нет.

Дознаватель ведомства рассматривает версию с поджогом как основную, заключили в МЧС.

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