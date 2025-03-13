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В Иркутском зоопарке пытаются спасти неясыть, которую сбила машина

Неясыть доставили с тяжёлыми травмами.

Источник: Соцсети

В Иркутском зоопарке пытаются спасти неясыть с черепно-мозговой травмой. Об этом говорится в пресс-службе учреждения.

Накануне вечером в тяжелом состоянии в зоопарк доставили неясыть. Раненую птицу на обочине заметили проезжавшие дальнобойщики и экстренно привезли в зоопарк.

В зоопарке отмечают, что удар птице пришелся в голову. Сложно сказать, получится ли спасти неясыть. Это уже четвертая неясыть, травмированная в этом году. И с каждой последующей травмы все тяжелее.

По всей видимости, ее сбила машина.

Ранее на Байкале спасли косулю, выбежавшую на лед и неудачно поскользнувшуюся. Косуля не могла самостоятельно встать.