В Иркутском зоопарке пытаются спасти неясыть, которую сбила машина

В Иркутском зоопарке пытаются спасти неясыть с черепно-мозговой травмой. Об этом говорится в пресс-службе учреждения.
Накануне вечером в тяжелом состоянии в зоопарк доставили неясыть. Раненую птицу на обочине заметили проезжавшие дальнобойщики и экстренно привезли в зоопарк.
В зоопарке отмечают, что удар птице пришелся в голову. Сложно сказать, получится ли спасти неясыть. Это уже четвертая неясыть, травмированная в этом году. И с каждой последующей травмы все тяжелее.
По всей видимости, ее сбила машина.
Ранее на Байкале спасли косулю, выбежавшую на лед и неудачно поскользнувшуюся. Косуля не могла самостоятельно встать.