На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 12 марта около 20:50.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 21104» двигался по трассе «Ростов-Таганрог». В какой-то момент водитель потерял управление и на всей скорости влетел в дерево. После удара транспортное средство загорелось. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные потушили огонь. Однако спасти водителя не удалось.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Личность водителя устанавливается.