На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 21104» двигался по трассе «Ростов-Таганрог». В какой-то момент водитель потерял управление и на всей скорости влетел в дерево. После удара транспортное средство загорелось. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные потушили огонь. Однако спасти водителя не удалось.