В Башкирии виновника ДТП с тремя погибшими отправили на лечение.

Жителя Башкирии отправили на принудительное лечение после смертельного ДТП.
Благовещенский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 38-летнего жителя Нуримановского района за совершение ДТП с тремя погибшими.
По данным объединенной пресс-службы судов РБ, мужчина, взяв без разрешения автомобиль, поехал на нём по автодороге Благовещенск — Павловка. На территории Благовещенского района он выехал на встречку и врезался в легковушку. В ДТП одна пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений погибла на месте, ещё двое скончались в больнице.
Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что в момент совершения общественно-опасного деяния и после него у мужчины есть хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Поэтому суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности, применив принудительную меру медицинского характера. Его направили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.