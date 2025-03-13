В Башкирии виновника ДТП с тремя погибшими отправили на лечение.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что в момент совершения общественно-опасного деяния и после него у мужчины есть хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Поэтому суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности, применив принудительную меру медицинского характера. Его направили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.