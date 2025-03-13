Полсотни туркестанцев отравились роллами: среди пострадавших дети и беременные

В Туркестане более 50 человек, включая детей и беременных женщин, пострадали от отравления после поедания суши из популярного ресторана. 22 человека, в том числе дети, находятся под пристальным наблюдением врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.