«Телевизор, микроволновка, роутер, фен и утюг». Минчанин продавал вещи из съемной квартиры, чтобы платить за ее аренду

В Минске будут судить мужчину, который продавал вещи из снятой квартиры. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась минчанка, заявившая, что из квартиры, которую она сдает в аренду пропал телевизор за 600 белорусских рублей. Выяснилось, что женщина без договора найма сдала жилье 38-летнему квартиранту. В итоге фигурант заложил телевизор в ломбард, также он похитил фен, роутер, микроволновую печь и утюг. Деньги минчанин потратил на личные нужды, в том числе заплатил за аренду квартиры.
Оперативники установили, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Ему инкриминируют кражу.
Вещи изъяты и будут возвращены владелице.
А еще в Минске преступники под видом электриков напали и пытали айтишника, требуя миллиард рублей: «Угрожали пистолетом, электрошокером и шприцом с наркотиком».