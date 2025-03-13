Льготникам Башкирии дадут бесплатные земли под ИЖС

Право на бесплатное получение участков имеют жители республики, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. В эту категорию входят как отдельные граждане, так и семьи: молодые, многодетные, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) также могут претендовать на такие земли.