Льготникам Башкирии дадут бесплатные земли под ИЖС

В Башкирии льготным категориям граждан предлагают возможность бесплатно получить земельные участки в собственность. Об этом напомнили в администрации Иглинского района. Участок земли под ИЖС можно получить однократно и на безвозмездной основе.
Согласно информации, размещенной на сайте Минземимущества Башкирии, в рамках программы будет распределено 11 участков. Десять из них находятся в селе Алаторка, а один — в селе Ауструм.
Право на бесплатное получение участков имеют жители республики, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. В эту категорию входят как отдельные граждане, так и семьи: молодые, многодетные, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) также могут претендовать на такие земли.
Также вместо земельного участка можно получить 250 тысяч рублей. Такая альтернатива предоставляется многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
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