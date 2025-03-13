Подделал справку от нарколога: новый поворот в деле таксиста, который сбил 11 человек на остановке

Напомним, 10 марта на улице Вишневского такси вылетело на остановку общественного транспорта. Машина сбила людей и врезалась в стоящий автобус. В результате пострадали 11 человек, в том числе один 12-летний подросток. В тот день они находились в состоянии средней степени тяжести.