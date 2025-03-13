Подделал справку от нарколога: новый поворот в деле таксиста, который сбил 11 человек на остановке

Предполагаемого виновника ДТП на Вишневского в Казани подозревают в подделке документов. Новые обстоятельства произошедшего установило МВД по Татарстану.
Как выяснилось, таксист использовал поддельную справку медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога. Поэтому в обвинение будет добавлен состав преступления по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В ближайшее время следователи планируют получить экспертизу по степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим.
Напомним, 10 марта на улице Вишневского такси вылетело на остановку общественного транспорта. Машина сбила людей и врезалась в стоящий автобус. В результате пострадали 11 человек, в том числе один 12-летний подросток. В тот день они находились в состоянии средней степени тяжести.
Как выяснилось, машиной управлял 29-летний житель Казани. Официально нигде не работал и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Его не раз ловили на употреблении наркотиков, проходить лечение от зависимости он отказывался.