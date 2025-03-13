В Челябинске будут судить химика, сварившего больше 25 кг наркотиков

Подсудимым станет южноуралец 1990 года рождения, которого подозревают в производстве запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.
Следователями СЧ ГСУ и сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что мужчина был участником преступной группировки. Вместе с ещё тремя людьми он организовал и наладил работу двух нарколабораторий на территории Южного Урала. Сам он выступил в роли химика. Используя в качестве рабочего помещения гараж, южноуралец закупил нужное оборудование через интернет и принялся варить.
Криминальная деятельность миникартеля продолжалась с 2023 по 2024 год. В итоге на след варщиков вышла полиция. При содействии бойцов СОБРа преступников задержали. В отношении каждого возбудили отдельное уголовное дело.
Установлено, что наш «герой» за время «работы» успел произвести не меньше 25,6 килограммов синтетических наркотиков, среди которых «ПВП», эфедрон и мефедрон. Уголовное дело в отношении мужчины передали в Челябинский областной суд.