В Челябинске будут судить химика, сварившего больше 25 кг наркотиков

Следователями СЧ ГСУ и сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что мужчина был участником преступной группировки. Вместе с ещё тремя людьми он организовал и наладил работу двух нарколабораторий на территории Южного Урала. Сам он выступил в роли химика. Используя в качестве рабочего помещения гараж, южноуралец закупил нужное оборудование через интернет и принялся варить.