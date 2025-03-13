Мошенники выманили 2,9 млн рублей у муниципального депутата из Петербурга

На протяжении трех дней — с 5 по 7 марта — неизвестные звонили 71-летнему мужчине из Петербурга. Голос на том конце провода представлялся то сотрудником сотовой компании, то Росфинмониторинга. Не менялось только одно — настойчивое предостережение от мошенников. Чтобы не стать их жертвой, абоненты вынудили пожилого горожанина сохранить свои деньги, переведя их на якобы безопасный счет, на что он согласился. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— 6 марта пенсионер отправил 1,9 миллиона рублей, на следующий день — еще 990 тысяч рублей. Общая сумма материального составила 2,9 миллиона рублей, — уточнило агентство.
Пенсионер серьезно перенервничал, но взял себя в руки и обратился за помощью к правоохранителям. По информации журналистов, жертвой дистанционных аферистов стал депутат муниципального образования «Невская застава». В отношении пока неустановленных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве.