Мошенники выманили 2,9 млн рублей у муниципального депутата из Петербурга

На протяжении трех дней — с 5 по 7 марта — неизвестные звонили 71-летнему мужчине из Петербурга. Голос на том конце провода представлялся то сотрудником сотовой компании, то Росфинмониторинга. Не менялось только одно — настойчивое предостережение от мошенников. Чтобы не стать их жертвой, абоненты вынудили пожилого горожанина сохранить свои деньги, переведя их на якобы безопасный счет, на что он согласился. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».