Последний звонок. Житель Тольятти нанес выпускнице 80 ножевых

Ее тело обнаружили 25 мая 2024 года в квартире на Ново-Вокзальной с десятками ножевых ранений.
Родом из Тольятти.
Как сообщалось в средствах массовой информации, обвиняемый родился в Тольятти, учился в колледже связи ПГУТИ, судим не был. Парень имел яркую внешность. Он носил черные длинные волосы, имел множество татуировок на теле. На лбу парня — пентаграмма, которую, кстати, на суде заклеили пластырем. Длинных волос у него теперь тоже нет, вместо этого — короткая темная стрижка.
На учете в психоневрологическом диспансере и наркодиспансере Ян не состоял. Его признали вменяемым.
На учебу тогда Ян не ходил — брал академический отпуск, связанный с падением с лестницы и травмой позвоночника. Он — единственный ребенок. Мать в суде давала волю слезам и просила отправить сына под домашний арест.
Молодой человек провел под стражей 10 месяцев и суд постановил продлить арест еще на полгода. Он не возражал, а только извинился перед матерью погибшей девушки. Та в ответ ничего не сказала.
Отказ от имени и скандалы в семье.
Ян — не настоящее имя парня. Как выяснилось, в конце 2022 года он официально сменил имя и фамилию. Он — не Ян Ледовский, а Иван Худокормов, сообщает 63.ру.
Его мама — Юлия — заявляет, что не знала об отношениях сына с погибшей девочкой. Более того, в ту ночь он якобы сказал ей, что едет к двоюродному брату для того, чтобы подготовиться к экзамену по вождению.
О произошедшем она узнала от родной сестры в 4 утра, когда та сказала ей, что Ян «убил девочку». А вот сразу после преступления Ян позвонил бабушке и попросил приехать. Та приехала, увидела и сказала звонить в полицию.
Мать Яна заверила, что ее сын не вспыльчивый, однако, в суде была продемонстрирована переписка, в которой Ян оскорбляет матом мать.
Имя молодой человек сменил из-за конфликта с родным отцом, который бил и мать парня, и его самого.
«Я признаюсь, что именно родителями ему была нанесена детская травма. Он тяжело переживал этот период в нашей жизни. У него мог произойти душевный срыв», — пояснила мать во время судебного заседания.
Она также призналась, что сама покупала ему энергетики.
Почти 80 раз ударил ножом.
Как выяснило следствие, Ян познакомился с девушкой 2006 года рождения 15 мая 2024 года. Они переписывались в интернете. По словам мамы погибшей девушки, он обещал ей купить скейтборд, скидывал картинки.
24 мая подсудимый приехал к брату, выпил и позвал знакомую из интернета к ним. Она приехала в 21:40. В 23:00, по данным следствия, началась ссора. Ян ударил девушку по лицу, затем схватил нож-бабочку и ударил ее в шею. Школьница попыталась оттолкнуть парня, но тот повалил ее на пол.
«После чего Ледовский сел Н. на живот и нанес 80 ударов ножом: 69 раз в голову, шею и туловище, 11 раз — в конечности», — объявил в суде прокурор Самарской области Сергей Бережицкий.
Мама девочки рассказала, что та была отличницей до 7−8 класса, любила рисовать, приносила домой животных с улицы. В тот роковой день она сказала маме, что поедет к подруге на 5 минут. На следующий день у нее должен был быть последний звонок.
Как позже выяснилось, той подруге она отправила голосовое, попросив обратиться в полицию, если она не выйдет на связь к часу ночи — будто предчувствовала свою смерть.
10 млн рублей за моральный вред.
После смерти девочки, у ее мамы упал гемоглобин, а у деда усилился сахарный диабет. В итоге, ему ампутировали ногу. Женщина в суде заявила о гражданском иске о взыскании 10 млн рублей с обвиняемого и порядка 250 тыс. рублей — расходы на похороны.