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В массовом ДТП с грейдером под Нижним Тагилом пострадали три человека

Серьезная авария произошла утром 13 марта на 28-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда.

На 28-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели реверсивное движение из-за ДТП с тремя транспортными средствами. По данным свердловской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai допустил столкновение с попутным грейдером, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

«В результате аварии предварительно три человека получили различные травмы, в настоящее время осматриваются медиками», — сообщили в ГИБДД.

Транспортный поток на месте массового ДТП регулируют автоинспекторы.