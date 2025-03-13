В массовом ДТП с грейдером под Нижним Тагилом пострадали три человека

На 28-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели реверсивное движение из-за ДТП с тремя транспортными средствами. По данным свердловской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai допустил столкновение с попутным грейдером, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.
«В результате аварии предварительно три человека получили различные травмы, в настоящее время осматриваются медиками», — сообщили в ГИБДД.
Транспортный поток на месте массового ДТП регулируют автоинспекторы.