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Парламент Башкирии намерен запретить иноагентам быть депутатами

В марте в Башкирии примут закон, запрещающий иноагентам быть депутатами.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии госсобрания Башкирии в марте планируют рассмотреть в окончательном чтении законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий лиц, признанных иностранными агентами и занимающих должности в органах публичной власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Изменения готовятся внести в республиканские законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан». Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий дополнится новым пунктом.

Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, данная инициатива обусловлена необходимостью обеспечения нацбезопасности. Парламентарий считает, что доступ к конфиденциальной информации должностных лиц, находящихся под иностранным влиянием, может представлять угрозу для интересов государства.

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