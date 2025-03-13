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Суд отложил заседание по делу сына экс-начальника полиции Краснодара

Суд отложил заседание по делу сына бывшего начальника полиции Краснодара на 20 марта. 24-летний обвиняемый остается под стражей по делу о смертельном ДТП, произошедшем в марте 2023 года в районе Тонкого мыса в Геленджике, пишет «“КП”-Кубань».

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант на высокой скорости врезался в дерево. Он и его пассажирка получили тяжелые травмы и были доставлены в Краснодар санавиацией. Девушка скончалась, водитель выжил.

После выписки из больницы суд арестовал водителя. Это уже второе смертельное ДТП с его участием. В обоих случаях, как утверждает следствие, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом защита обвиняемого утверждала, что травма, полученная в результате аварии, является серьезным препятствием для содержания под стражей. Суд тем не менее отказался смягчать меру пресечения до конца судебного разбирательства.

Обвиняемый свою вину не признает, процесс продолжается второй год.