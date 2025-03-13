Суд отложил заседание по делу сына экс-начальника полиции Краснодара

После выписки из больницы суд арестовал водителя. Это уже второе смертельное ДТП с его участием. В обоих случаях, как утверждает следствие, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом защита обвиняемого утверждала, что травма, полученная в результате аварии, является серьезным препятствием для содержания под стражей. Суд тем не менее отказался смягчать меру пресечения до конца судебного разбирательства.