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Силовики проводят обыски в ПИМУ утром 13 марта

Задержаны высокопоставленные сотрудники вуза.

Источник: Время

Обыски проходят в здании Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде утром 13 марта. Данную информацию ИА «Время Н» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Задержаны высокопоставленные сотрудники вуза, в числе которых проректор», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, руководителей нижегородских вузов задерживают одного за другим.

12 марта был задержан директор Нижегородского института управления — филиала РАНХИГС Александр Парамонов.