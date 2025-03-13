Силовики проводят обыски в ПИМУ утром 13 марта

Обыски проходят в здании Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде утром 13 марта. Данную информацию ИА «Время Н» подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Задержаны высокопоставленные сотрудники вуза, в числе которых проректор», — уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, руководителей нижегородских вузов задерживают одного за другим.
12 марта был задержан директор Нижегородского института управления — филиала РАНХИГС Александр Парамонов.