Лоб в лоб: Жуткое ДТП в Румынии по вине водителя из Молдовы — две пассажирки в больнице, третья — скончалась

В машине, которой управляла 47-летняя женщина, находились еще две женщины, они возвращались с работы и направлялись в сторону уезда Бузэу. В какой-то момент грузовик, зарегистрированный в Молдове, которым управлял 55-летний мужчина, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с авто.