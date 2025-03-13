Лоб в лоб: Жуткое ДТП в Румынии по вине водителя из Молдовы — две пассажирки в больнице, третья — скончалась

В машине, которой управляла 47-летняя женщина, находились еще две женщины, они возвращались с работы и направлялись в сторону уезда Бузэу. В какой-то момент грузовик, зарегистрированный в Молдове, которым управлял 55-летний мужчина, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с авто.
После сильного удара автомобиль заблокировало и отбросило на обочину дороги.
Врачи не смогли спасти пассажирку на заднем сиденье — она погибла на месте.
Другие две женщины были доставлены в больницу скорой помощи Бузэу в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.
«Вероятно, из-за невнимательности во время вождения водитель грузовика выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся навстречу», — заявил Космин Чирешару, глава Инспектората полиции уезда.
Водитель грузовика остался жив.