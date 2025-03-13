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Лоб в лоб: Жуткое ДТП в Румынии по вине водителя из Молдовы — две пассажирки в больнице, третья — скончалась

В Румынии произошло смертельное ДТП с участием грузовика из Молдовы.

Источник: Соцсети

В машине, которой управляла 47-летняя женщина, находились еще две женщины, они возвращались с работы и направлялись в сторону уезда Бузэу. В какой-то момент грузовик, зарегистрированный в Молдове, которым управлял 55-летний мужчина, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с авто.

После сильного удара автомобиль заблокировало и отбросило на обочину дороги.

Врачи не смогли спасти пассажирку на заднем сиденье — она погибла на месте.

Другие две женщины были доставлены в больницу скорой помощи Бузэу в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.

«Вероятно, из-за невнимательности во время вождения водитель грузовика выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся навстречу», — заявил Космин Чирешару, глава Инспектората полиции уезда.

Водитель грузовика остался жив.