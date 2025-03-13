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Три автомобиля столкнулись при ДТП в Волковысском районе

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе на автодороге Р-44 столкнулись три легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

12 марта, около 12.10 на 42-м километре автодороги Р-44 водитель автомобиля Opel приступил к выполнению обгона движущегося впереди автомобиля Citroen, которым управлял 67-летний мужчина. При этом обгоняющий не убедился в безопасности маневра — не увидел, что водитель движущегося позади него автомобиля Mercedes уже выполнял обгон его автомобиля.

В результате столкнулись все три авто. После столкновения Citroen и Mercedes съехали в правый по ходу движения кювет и опрокинулись. В произошедшем ДТП 39-летняя пассажирка автомобиля Mercedes получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП назначена проверка.