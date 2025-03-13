Три автомобиля столкнулись при ДТП в Волковысском районе

12 марта, около 12.10 на 42-м километре автодороги Р-44 водитель автомобиля Opel приступил к выполнению обгона движущегося впереди автомобиля Citroen, которым управлял 67-летний мужчина. При этом обгоняющий не убедился в безопасности маневра — не увидел, что водитель движущегося позади него автомобиля Mercedes уже выполнял обгон его автомобиля.