Три автомобиля столкнулись при ДТП в Волковысском районе

12 марта, около 12.10 на 42-м километре автодороги Р-44 водитель автомобиля Opel приступил к выполнению обгона движущегося впереди автомобиля Citroen, которым управлял 67-летний мужчина. При этом обгоняющий не убедился в безопасности маневра — не увидел, что водитель движущегося позади него автомобиля Mercedes уже выполнял обгон его автомобиля.
В результате столкнулись все три авто. После столкновения Citroen и Mercedes съехали в правый по ходу движения кювет и опрокинулись. В произошедшем ДТП 39-летняя пассажирка автомобиля Mercedes получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
По факту ДТП назначена проверка.