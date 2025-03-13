ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

«ФСБ РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО», — говорится в сообщении.
В аэропорту Челябинска, как уточнили в ведомстве, при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии.
В Первоуральске задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.
В 2024 году, как сообщается, фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
«В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты 4 аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях», — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.