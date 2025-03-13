ФСБ нашла в аэропорту Челябинска посылки с бомбами, предотвращена серия терактов

Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска — бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки.
Эти бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.
Кроме того, в Челябинске был найден еще один тайник, в котором были четыре самодельных взрывных устройства — они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.
Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который и направлял посылки, был задержан в Первоуральске.