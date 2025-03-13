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ФСБ нашла в аэропорту Челябинска посылки с бомбами, предотвращена серия терактов

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, в том числе и в Челябинске, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска — бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки.

Эти бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

Кроме того, в Челябинске был найден еще один тайник, в котором были четыре самодельных взрывных устройства — они предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который и направлял посылки, был задержан в Первоуральске.