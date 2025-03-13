Три человека провалились под лёд на Волге в Нижегородской области

Напомним, что пребывание на льду в период его таяния представляет собой значительную угрозу для жизни и здоровья. Так, приблизительно в шесть вечера 8 марта трое рыбаков, перемещаясь на мотобуксировщике по Волге вблизи села Хмелевка, провалились под лёд.