Три человека провалились под лёд на Волге в Нижегородской области

Три человека провалились под лёд на реке Волге вблизи села Хмелевка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасательная операция была проведена сотрудниками спасательной службы из Воротынца, которые прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке (СВП). Спасатели вытащили пострадавших из ледяной воды и доставили их на берег. К счастью, пострадавшие не получили травм, требующих медицинской помощи.
— Уважаемые рыбаки, если вам не дорога собственная жизнь, подумайте о своих родных и близких, — напоминают в МЧС.
Напомним, что пребывание на льду в период его таяния представляет собой значительную угрозу для жизни и здоровья. Так, приблизительно в шесть вечера 8 марта трое рыбаков, перемещаясь на мотобуксировщике по Волге вблизи села Хмелевка, провалились под лёд.
Ещё два рыбака на мотобуксировщике провалились под лёд на реке Волге в Воротынском округе 9 марта.
Ещё один инцидент с рыбаком, провалившимся под лёд, произошёл в Арзамасе.