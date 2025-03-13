Водитель автобуса сбил пешехода на остановке под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области автобус наехал на пешехода. ДТП произошло около 15:00 на улице Мира возле дома № 125а. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина находился на проезжей части рядом с остановкой общественного транспорта, когда в него врезался автобус марки «ВОЛГАБАС».
Пешеход получил травмы, его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время врачи оценивают тяжесть его состояния. Полиция проводит расследование, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего ДТП.
Добавим, что за прошедшие сутки инспекторы выявили 750 нарушений правил дорожного движения. Это говорит о том, что проблема соблюдения ПДД остается актуальной. Кроме того, в ходе рейдов задержали 16 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.