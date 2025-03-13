В Усольском районе 17-летний парень погиб под колесами «Тойоты»

В Усольском районе произошло смертельное ДТП, под колесами «Тойоты Ист» погиб 17-летний парень. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла 13 марта 2025 около шести часов утра.
— По предварительной информации, 49-летний водитель сбил пешехода, который вышел на проезжую часть участка старого направления автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» без световозвращающих элементов, — прокомментировали в ведомстве.
Полиция начала проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку, им предстоит выяснить все причины и обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура региона, она проконтролирует проверку.
Важно! Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы, которые находятся на дороге в темное время суток, должны иметь при себе световозвращающие элементы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что реку затопило нечистотами из-за канализационной аварии в Иркутском районе.