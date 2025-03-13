Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе 17-летний парень погиб под колесами «Тойоты»

Пешеход вышел на дорогу без светоотражающих элементов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе произошло смертельное ДТП, под колесами «Тойоты Ист» погиб 17-летний парень. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла 13 марта 2025 около шести часов утра.

— По предварительной информации, 49-летний водитель сбил пешехода, который вышел на проезжую часть участка старого направления автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» без световозвращающих элементов, — прокомментировали в ведомстве.

Полиция начала проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку, им предстоит выяснить все причины и обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура региона, она проконтролирует проверку.

Важно! Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы, которые находятся на дороге в темное время суток, должны иметь при себе световозвращающие элементы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что реку затопило нечистотами из-за канализационной аварии в Иркутском районе.