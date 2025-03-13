В Усольском районе 17-летний парень погиб под колесами «Тойоты»

Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку, им предстоит выяснить все причины и обстоятельства. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура региона, она проконтролирует проверку.