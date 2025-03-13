Виновника ДТП с тремя погибшими в Башкирии освободили от уголовного наказания

В Башкирии 38-летнего мужчину, который устроил смертельную аварию на автодороге Благовещенск — Павловка. Он взял без разрешения автомобиль и выехал на нем на трассу. В Благовещенском районе он выехал на встречную полосу и влетел в легковушку. В результате ДТП погибли трое человек, двое из них умерли в больнице.