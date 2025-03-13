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В Ростове задержали подозреваемого в разбойном нападении на АЗС

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел на одной из заправочных станций города. По сведениям правоохранителей, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у потерпевшего деньги. Получив две тысячи рублей, он скрылся с места преступления. Похищенные средства были использованы по его усмотрению.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что задержанный мужчина ранее был судим за оскорбление представителя власти, нарушение ПДД, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.