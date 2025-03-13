В Первоуральске задержали террориста, рассылавшего посылки с бомбами

ФСБ смогла предотвратить серию покушений на госслужащих и на участников СВО, которым спецслужбы Украины собирались прислать по почте взрывные устройства. Об этом сообщает ФСБ России.
Подозреваемого, завербованного спецслужбами Украины, поймали в Первоуральске Свердловской области. Отправляемые им бомбы маскировались под подарочные парфюмерные наборы и предназначались жителям Воронежа, Москвы, Саратовской области и Краснодарского края.
В Челябинске также нашли тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами. Они предназначались военнослужащим. Проводится расследование.