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В Первоуральске задержали террориста, рассылавшего посылки с бомбами

Адресаты живут в разных регионах России.

ФСБ смогла предотвратить серию покушений на госслужащих и на участников СВО, которым спецслужбы Украины собирались прислать по почте взрывные устройства. Об этом сообщает ФСБ России.

Подозреваемого, завербованного спецслужбами Украины, поймали в Первоуральске Свердловской области. Отправляемые им бомбы маскировались под подарочные парфюмерные наборы и предназначались жителям Воронежа, Москвы, Саратовской области и Краснодарского края.

В Челябинске также нашли тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами. Они предназначались военнослужащим. Проводится расследование.