В Геленджике блогер-иноагент приговорен к 7 годам за критику армии РФ

Мужчина получил семь лет колонии за дискредитацию Вооруженных сил РФ, оскорбление религиозных чувств, призывы к экстремизму в интернете и клевету.



Харченко* является владельцем популярного YouTube-канала с 400 тысячами подписчиков. Он был признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Преступления были совершены в условиях его статуса иноагента, что усугубило ситуацию.



Процесс над блогером прошел в закрытом режиме. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, действия Харченко* были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд назначил ему семь лет лишения свободы с дополнительным наказанием — запретом на администрирование интернет-ресурсов на срок три года.