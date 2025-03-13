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Житель Уфы сбросил с балкона своего знакомого

Житель Уфы сбросил с балкона своего знакомого.

Источник: Башинформ

39-летний житель Уфы, сбросивший с балкона своего знакомого, предстанет перед судом по статье «убийство». В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в середине декабря 2024 года между мужчиной и одним из его гостей во время застолья в квартире произошел конфликт. Когда слова закончились, хозяин жилища вытащил гостя на балкон и со значительной силой опрокинул его через перила второго этажа вниз головой с высоты более четырех метров.

Очевидцы занесли потерпевшего в подъезд дома, где он скончался, не приходя в сознание от множественных травм.

Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.