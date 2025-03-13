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Полицейские нашли виновника ДТП около колеса обозрения в Нижнем Новгороде

В отношении него составлен административный протокол.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицеские установили личность водителя автомобиля, который совершил наезд на ограждения и лавочки на площади Сенной около колеса обозрения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водителем автомобиля оказался 58-летний нижегородец. По его словам, он не справился с управлением из-за гололеда. Мужчина скрылся с места происшествия. В отношении него составлен административный протокол.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о первом ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде.