Полицейские нашли виновника ДТП около колеса обозрения в Нижнем Новгороде

Полицеские установили личность водителя автомобиля, который совершил наезд на ограждения и лавочки на площади Сенной около колеса обозрения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водителем автомобиля оказался 58-летний нижегородец. По его словам, он не справился с управлением из-за гололеда. Мужчина скрылся с места происшествия. В отношении него составлен административный протокол.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о первом ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде.