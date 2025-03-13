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Омский браконьер ответит перед судом за убийство косули в заказнике

Сельчанину может грозить до пяти лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Браконьер из Омской области стал фигурантом уголовного дела за убийство косули на территории заказника «Аллапы» в Муромцевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Недавно 57-летний житель села Низовое застрелил из охотничьего ружья косулю на территории заказника, в 16 километрах от деревни Большекрасноярка. Охотник хотел забрать тушу, но его спугнул шум мотора приближающегося снегохода. Мужчина попытался скрыться, но не успел и был остановлен охотинспектором.

У задержанного изъяли карабин «Вепрь» и снегоход.

В отношении омича завели уголовное дело по статье о незаконной охоте. Максимальная санкция статьи — до 5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». У задержанного изъяты карабин «Вепрь» и снегоход.

Ранее «КП Омск» сообщала, что сезон охоты на косуль завершился 31 декабря в Омской области, в отдельных угодьях — 10 января.