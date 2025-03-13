Омский браконьер ответит перед судом за убийство косули в заказнике

Недавно 57-летний житель села Низовое застрелил из охотничьего ружья косулю на территории заказника, в 16 километрах от деревни Большекрасноярка. Охотник хотел забрать тушу, но его спугнул шум мотора приближающегося снегохода. Мужчина попытался скрыться, но не успел и был остановлен охотинспектором.