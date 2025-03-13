В Ачинске мужчина сломал палец знакомой за отказ принести алкоголь

Об этом сообщили в краевой полиции.
В Ачинске будут судить 38-летнего мужчину, который напал на свою бывшую девушку. Он ударил ее костылем, потому что женщина не захотела покупать ему спиртное.
Как сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю, происшествие случилось днем. Мужчина дождался бывшую подругу возле ее работы. Они прогулялись вместе, а потом он попросил купить ему алкоголь. Когда женщина отказалась, между ними началась ссора.
Разозлившись, мужчина попытался ударить женщину костылем по голове. Она успела закрыться руками, и удар пришелся по пальцу, который оказался сломан. Пострадавшая обратилась в больницу за помощью.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Дело уже передали в Ачинский городской суд.
Ранее красноярка ударила мужа вибратором из-за непонятого намека на беременность.