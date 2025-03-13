Спикера думы Нижнеилимского района обвиняют в присвоении чужих денег

Председатель и консультант думы Нижнеилимского района стали фигурантами уголовного дела по факту присвоения чужого имущества. По местам жительства и работы фигурантов провели обыски. Следователи изучают необходимую документацию, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По версии следствия, в декабре 2024 года спикер думы поручил консультанту издать незаконное распоряжение о единовременной выплате одному из подчиненных сотрудников в размере двух окладов, что составило более 40 тысяч рублей. Затем по требованию обвиняемых работник перевел половину суммы на банковский счет консультанта, которая передала деньги чиновнику.
Председателя и консультанта райдумы обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.