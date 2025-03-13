Спикера думы Нижнеилимского района обвиняют в присвоении чужих денег

По версии следствия, в декабре 2024 года спикер думы поручил консультанту издать незаконное распоряжение о единовременной выплате одному из подчиненных сотрудников в размере двух окладов, что составило более 40 тысяч рублей. Затем по требованию обвиняемых работник перевел половину суммы на банковский счет консультанта, которая передала деньги чиновнику.