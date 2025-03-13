ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В наборах с бомбами под видом парфюмерии от спецслужб Украины для участников СВО были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля, следует из видео ФСБ России.
На кадрах показано четыре коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками, а также открытка с поздравлением с Днем защитника Отечества.
Ранее в четверг спецслужба сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева.
В аэропорту Челябинска, как уточнили в ведомстве, при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии.
В Первоуральске задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.
В 2024 году, как сообщается, фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.