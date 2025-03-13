Из-за короткого замыкания загорелся частный дом в Тулуне

По информации спасателей, накануне, 12 марта, в 4.31, пожарным поступил вызов о возгорании дома на улице Крупской. К месту направили две единицы техники и семь человек личного состава. На момент прибытия горела стена внутри дома. Хозяева рассказали, что накануне вечером включили настенный обогреватель и оставили его работать на ночь. Проснувшись от треска, они увидели открытый огонь и успели эвакуироваться до приезда спасателей.