Из-за короткого замыкания загорелся частный дом в Тулуне

Короткое замыкание настенного обогревателя едва не привело к трагедии в одном из частных домов в Тулуне. Хозяева включили прибор на ночь, а утром проснулись от треска и увидели открытый огонь. Женщина и мужчина успели самостоятельно эвакуироваться, стена внутри дома была повреждена на площади трех кв. метров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
По информации спасателей, накануне, 12 марта, в 4.31, пожарным поступил вызов о возгорании дома на улице Крупской. К месту направили две единицы техники и семь человек личного состава. На момент прибытия горела стена внутри дома. Хозяева рассказали, что накануне вечером включили настенный обогреватель и оставили его работать на ночь. Проснувшись от треска, они увидели открытый огонь и успели эвакуироваться до приезда спасателей.
В тот же день в Усть-Илимске произошел пожар в гараже кооператива «Сибирь». Пожарные вскрыли ворота с помощью специального инструмента и ликвидировали открытое горение за 15 минут. В результате инцидента перекрытия подвального помещения гаража были повреждены на площади 24 кв. метров. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросетей.
Добавим, за прошедшие сутки в Иркутской области пожарные ликвидировали 13 возгораний. Шесть из них произошли из-за короткого замыкания электропроводки, два — из-за неосторожного обращения с огнем, и еще два — в результате поджогов. Также были зафиксированы случаи возгораний из-за аварийного режима работы электросетей и неисправностей в электросистеме транспортных средств.