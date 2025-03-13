В Анапе протестируют 3 метода по очистке песка от нефтепродуктов

Так, специалисты проверят на эффективность еще 3 метода ликвидации загрязнений. Первый способ очистки — это сеялки для песка. Они способны очистить грунт от мелкой фракции мазута. Специалисты уже проводили тестирование, в результате которого технология прошла модернизацию. Теперь устройство способно очищать песок от мазута на более глубоком уровне.