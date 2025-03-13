В Анапе протестируют 3 метода по очистке песка от нефтепродуктов

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова.
Так, специалисты проверят на эффективность еще 3 метода ликвидации загрязнений. Первый способ очистки — это сеялки для песка. Они способны очистить грунт от мелкой фракции мазута. Специалисты уже проводили тестирование, в результате которого технология прошла модернизацию. Теперь устройство способно очищать песок от мазута на более глубоком уровне.
Второй метод основан на «отмывании» песка от нефтепродуктов с помощью активных веществ. Третий метод предполагает очистку гальки на пляже с помощью установки барабанного типа и сорбента. После промывки очищенную гальку вернут на пляж, а отработанный сорбент и воду направят на очистку и утилизацию.
По словам Виктора Анисимова, с помощью специалистов Роспотребнадзора все методы пройдут проверку на эффективность.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Анапе протестировали новый метод очистки песка с помощью биопрепаратов. Для проведения эксперимента с пляжей Анапы взяли пробы песка с различной концентрацией мазута. Их поместили в контейнеры и добавили биопрепараты от разных производителей.