Дедушка и внучка погибли на пожаре в Могилеве

Сообщение о том, что по указанной улице горит жилой дом, поступило спасателям в 02:51. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении тела двух человек — 84-летнего пенсионера и его 27-летней внучки.
По данным СК, в доме во время пожара также находились родители погибшей девушки, но они смогли самостоятельно покинуть горящее жилье. Женщина госпитализирована, ее супругу помощь медиков не понадобилась.
По предварительной информации, пожилой мужчина имел инвалидность и курил в постели. Причиной пожара, вероятнее всего, стало неосторожное обращение с огнем при курении.