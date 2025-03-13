В Самаре спустя 4 дня нашли пропавшую мать двойняшек

Спустя 4 дня сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что женщину нашли живой. О причинах ее ухода из дома пока неизвестно. Ранее муж пропавшей отметил, что в последние несколько дней между супругами случались бытовые конфликты. В день исчезновения произошла очередная ссора, после которой женщина ушла из дома, оставив вещи и мобильный телефон.