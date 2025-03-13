СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе Саратовской области, четверо подростков с травмами доставлены в больницу. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Глава Балаковского района сообщил, что дети ехали на соревнования в соседнюю Самарскую область.