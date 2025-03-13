В Енисейском районе девочка на тюбинге попала под колеса «Лексуса»

Как выяснили сотрудники ГИБДД, 10-летняя девочка каталась на тюбинге с несанкционированной горки во дворе. Склон оказался слишком опасным — его съезд выходил прямо на дорогу. В момент детских шалостей по проезжей части двигался «Лексус», водитель которого не успел затормозить. В результате столкновения ребенок получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.