В Енисейском районе девочка на тюбинге попала под колеса «Лексуса»

Как выяснили сотрудники ГИБДД, 10-летняя девочка каталась на тюбинге с несанкционированной горки во дворе. Склон оказался слишком опасным — его съезд выходил прямо на дорогу. В момент детских шалостей по проезжей части двигался «Лексус», водитель которого не успел затормозить. В результате столкновения ребенок получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.
После происшествия в адрес управляющей компании было выдано предписание — опасную горку должны убрать в ближайшее время.
Госавтоинспекция Красноярского края обращается к родителям: проверьте, где играют ваши дети! Убедитесь, что рядом нет дорог, по которым могут ездить машины. Напоминайте ребенку о правилах безопасности и не оставляйте его без присмотра.