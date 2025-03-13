ФСБ задержала россиянина, отправившего посылку с СВУ военному на Кубань

Позже задержали россиянина 2003 года рождения, который за денежное вознаграждение изъял посылки из схронов и отправил по почте военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. При этом после выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждения.