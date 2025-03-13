ФСБ задержала россиянина, отправившего посылку с СВУ военному на Кубань

Силовики предотвратили серию терактов через рассылку по почте заминированных парфюмерных наборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Посылки отправлял завербованный украинскими спецслужбами россиянин, его задержали в Свердловской области.
Наборы со взрывными устройствами были предназначены военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также госслужащим, оказывающим помощь военным.
Пять посылок, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, обнаружили во время досмотровых мероприятий в челябинском аэропорту. Отправления с самодельными взрывными устройствами (СВУ) обезвредили прибывшие на место взрывотехники ФСБ. Согласно заключению эксперта, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.
Позже задержали россиянина 2003 года рождения, который за денежное вознаграждение изъял посылки из схронов и отправил по почте военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. При этом после выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждения.
Возбуждено уголовное дело. Также организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники.